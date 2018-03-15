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В Самаре до конца марта продлится набор стюардов на ЧМ-2018

Прием заявок продлен в связи с тем, что не все желающие успевают оформить необходимые документы, но хотят принять участие в футбольном событии мирового масштаба.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на сегодняшний день зарегистрировано более 5, 5 тысячи заявок. Первые группы кандидатов в контролеры-распорядители уже проходят обучение. После его прохождения они получат удостоверение установленного образца.

Стать контролером-распорядителем могут совершеннолетние граждане РФ, соответствующие требованиям российского законодательства.

Заявки принимаются на сайте якоманда.рф до 30 марта этого года. Все кандидаты будут приглашены на личное собеседование, по результатам которого организаторы выберут 1400 человек.
Дата: 15 марта 2018 , 16:37
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
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