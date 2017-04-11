В День космонавтики отметят 10-летний юбилей музея «Самара космическая»

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на площади имени Козлова будут работать выставка технического творчества, выставка художественных работ и мастер - классы по живописи. У входа в музей установят информационную доску с описанием истории создания музея и установки ракеты-носителя «Союз».Гостям праздника покажут видеофильм о строительстве, открытии и деятельности музейно-выставочного центра. Для участников всероссийской акции «Космос без турникетов» организуют экскурсию по основной экспозиции музея.