Студент из Самары возглавил штаб Всероссийской студенческой стройки космодрома «Восточный»

Как сообщает пресс-служба Самарского дома молодежи, отбор проходил в несколько этапов: на заочном этапе были выбраны лучшие представители регионов, обладающие достаточным опытом, затем, после обучения в Москве, эксперты выбрали командира Всероссийской студенческой стройки космодрома «Восточный», комиссара и 2 мастеров.При отборе на саму стройку были выбраны 28 лучших студенческих строительных отрядов из 21 региона России. Среди них есть и стройотряд из Самарской области «Есть контакт».