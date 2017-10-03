Самолет, тонувший в Волге возле «Ладьи», не имел разрешения на полет

Известно, что пилот на легкомоторном самолете попытался взлететь с воды. Винт самолета прорезал носовую часть судна, после чего поврежденный самолет начал дрейфовать по течению.Двоих пострадавших - пилота и пассажира, гражданина Швейцарии, подняли на борт спасательного катера, а самолет отбуксировали к береговой линии.Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, уведомление о планируемом полете гидросамолета и маршруте полета в ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» от организатора полета не поступало. Помимо этого, у пилота не имелось при себе документов на воздушное судно, а также документов, дающих право на его пилотирование.В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка, устанавливаются обстоятельства, причины и виновные в произошедшем. По результатам прокурорской проверки будет принят комплекс мер реагирования.