Самолет, тонувший в Волге возле «Ладьи», не имел разрешения на полет
Напомним, инцидент произошел в понедельник, 2 октября, на фарватере Волги около «Ладьи».
Известно, что пилот на легкомоторном самолете попытался взлететь с воды. Винт самолета прорезал носовую часть судна, после чего поврежденный самолет начал дрейфовать по течению.
Двоих пострадавших - пилота и пассажира, гражданина Швейцарии, подняли на борт спасательного катера, а самолет отбуксировали к береговой линии.
Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, уведомление о планируемом полете гидросамолета и маршруте полета в ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» от организатора полета не поступало. Помимо этого, у пилота не имелось при себе документов на воздушное судно, а также документов, дающих право на его пилотирование.
В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка, устанавливаются обстоятельства, причины и виновные в произошедшем. По результатам прокурорской проверки будет принят комплекс мер реагирования.
Известно, что пилот на легкомоторном самолете попытался взлететь с воды. Винт самолета прорезал носовую часть судна, после чего поврежденный самолет начал дрейфовать по течению.
Двоих пострадавших - пилота и пассажира, гражданина Швейцарии, подняли на борт спасательного катера, а самолет отбуксировали к береговой линии.
Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, уведомление о планируемом полете гидросамолета и маршруте полета в ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» от организатора полета не поступало. Помимо этого, у пилота не имелось при себе документов на воздушное судно, а также документов, дающих право на его пилотирование.
В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка, устанавливаются обстоятельства, причины и виновные в произошедшем. По результатам прокурорской проверки будет принят комплекс мер реагирования.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
2 октября 2017
250
2 октября 2017
111
2 октября 2017
112
2 октября 2017
171
2 октября 2017
198
1
2 октября 2017
193
2 октября 2017 , 20:42
250
Напомним , инцидент произошел в понедельник, 2 октября, на фарватере Волги около...
2 октября 2017 , 20:01
111
Экологический праздник пройдет в четверг, 5 октября, в 13:00.
2 октября 2017 , 19:57
112
Напомним , ДТП произошло в субботу, 29 сентября, в 23:10.
2 октября 2017 , 19:38
124
В Доме архитектора стартовал открытый лекторий по проблемам роста городов и сохранения исторического наследия
Выступления российских экспертов смогут посетить все желающие.
2 октября 2017 , 17:39
170
Он проводится в рамках международной грантовой программы «Православная...
2 октября 2017 , 17:23
171
В субботу, 7 октября, и в воскресенье, 8 октября, в «Учебном театре»,...
2 октября 2017 , 16:35
247
Самарская дружина под руководством молодого тренера продолжает уверенный поход за местом в...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
22 сентября 2017
8798
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
4 сентября 2017
5133
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
9 сентября 2017
4177
Самарчанка покорила спортивный мир.
25 сентября 2017
3265
1
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
4 сентября 2017
1983
Во вторник, 5 сентября, по отремонтированной улице Дыбенко начнет ходить общественный транспорт....
3 сентября 2017
956
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
3 сентября 2017
543
Медики поликлиники №3 поделились с «СГ» своими изысканиями по истории учреждения, в...
3 сентября 2017
1119
Авария произошла в субботу, 2 сентября, в 18:50 на пересечении улиц Комсомольской и Алексея...