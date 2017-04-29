«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ

Она назначается без заявлений граждан в автоматизированном режиме. Основанием служат сведения о сделанных платежах. Согласно соглашениям, заключенным с министерством социально-демографической и семейной политики, эту информацию должны передавать поставщики услуг.В Самаре на получение компенсации имеют право около 202 тысяч человек, более 90 процентов из них уже получают деньги. На днях в причинах, которые мешают обеспечить компенсациями всех льготников, разбиралась специальная комиссия областного министерства. Внеплановые проверки прошли в управлениях социальной поддержки и защиты населения Куйбышевского, Красноглинского, Железнодорожного и Самарского районов, где наблюдается некоторое отставание в этой работе.Управление Самарского района проверили в минувшую среду. На территории проживают 4 563 льготника, из которых 3 771 компенсации получает.- Это неплохой результат, - отметила начальник территориального отдела Самарского округа министерства Алла Рузанова. - Но стоит задача найти каждого получателя и назначить ему компенсацию.Еще 130 льготников начнут получать деньги в мае. Недавно заключены соглашения с организациями, которые обслуживают их дома. Однако по- прежнему не удается наладить взаимодействие с восемью ТСЖ района. Председатели товариществ не передают информацию о расчетах за услуги, и льготники остаются без компенсаций.- По информации самих же ТСЖ, у них достаточно ресурсов для этой работы, - рассказала руководитель Главного управления соцзащиты Самарского округа Ирина Коваленко. - Но ряд товариществ считают, что им нужны субсидии из бюджета на дополнительную зарплату бухгалтеру, оборудование, программные продукты. Продолжаем с ними переговоры.Еще одна проблема, которая затрудняет назначение компенсаций, - путаница с адресами в историческом центре. В Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) и у управляющих компаний одни и те же дома обозначены по-разному. Например, в трехэтажке на ул. Садовой, 50/ул. Ленинградской, 90 - четыре квартиры. В ФИАС у каждой из них разные адреса, а по данным УК - один. Или здание называют то домом, то строением. Из-за этого невозможно работать в автоматизированном режиме.По словам руководителя местного управления соцподдержки Людмилы Каревой, специалисты вместе с сотрудниками УК и Единого информационно-расчетного центра проверили несколько сотен личных дел граждан. В ближайшее время неточности с адресами устранят в ручном режиме.16 адресов и вовсе не внесены в ФИАС. Также соцслужбам неизвестно место жительства некоторых льготников, которые переезжали и с тех пор не обращались в ведомство. Специалисты обходят дворы, спрашивают соседей, оставляют записки, делают запросы, чтобы уточнить, где они теперь зарегистрированы.Около 500 льготников в районе не платят за ЖКУ в полном объеме, а значит, компенсации им оформить не могут. Поддержка от государства должникам не положена.По результатам проверки комиссия поручила управлению активизировать работу, в том числе с ТСЖ. Соцслужба рассчитывает на помощь районной администрации, жилищной инспекции.