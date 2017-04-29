«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Она назначается без заявлений граждан в автоматизированном режиме. Основанием служат сведения о сделанных платежах. Согласно соглашениям, заключенным с министерством социально-демографической и семейной политики, эту информацию должны передавать поставщики услуг.
В Самаре на получение компенсации имеют право около 202 тысяч человек, более 90 процентов из них уже получают деньги. На днях в причинах, которые мешают обеспечить компенсациями всех льготников, разбиралась специальная комиссия областного министерства. Внеплановые проверки прошли в управлениях социальной поддержки и защиты населения Куйбышевского, Красноглинского, Железнодорожного и Самарского районов, где наблюдается некоторое отставание в этой работе.
Управление Самарского района проверили в минувшую среду. На территории проживают 4 563 льготника, из которых 3 771 компенсации получает.
- Это неплохой результат, - отметила начальник территориального отдела Самарского округа министерства Алла Рузанова. - Но стоит задача найти каждого получателя и назначить ему компенсацию.
Еще 130 льготников начнут получать деньги в мае. Недавно заключены соглашения с организациями, которые обслуживают их дома. Однако по- прежнему не удается наладить взаимодействие с восемью ТСЖ района. Председатели товариществ не передают информацию о расчетах за услуги, и льготники остаются без компенсаций.
- По информации самих же ТСЖ, у них достаточно ресурсов для этой работы, - рассказала руководитель Главного управления соцзащиты Самарского округа Ирина Коваленко. - Но ряд товариществ считают, что им нужны субсидии из бюджета на дополнительную зарплату бухгалтеру, оборудование, программные продукты. Продолжаем с ними переговоры.
Еще одна проблема, которая затрудняет назначение компенсаций, - путаница с адресами в историческом центре. В Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) и у управляющих компаний одни и те же дома обозначены по-разному. Например, в трехэтажке на ул. Садовой, 50/ул. Ленинградской, 90 - четыре квартиры. В ФИАС у каждой из них разные адреса, а по данным УК - один. Или здание называют то домом, то строением. Из-за этого невозможно работать в автоматизированном режиме.
По словам руководителя местного управления соцподдержки Людмилы Каревой, специалисты вместе с сотрудниками УК и Единого информационно-расчетного центра проверили несколько сотен личных дел граждан. В ближайшее время неточности с адресами устранят в ручном режиме.
16 адресов и вовсе не внесены в ФИАС. Также соцслужбам неизвестно место жительства некоторых льготников, которые переезжали и с тех пор не обращались в ведомство. Специалисты обходят дворы, спрашивают соседей, оставляют записки, делают запросы, чтобы уточнить, где они теперь зарегистрированы.
Около 500 льготников в районе не платят за ЖКУ в полном объеме, а значит, компенсации им оформить не могут. Поддержка от государства должникам не положена.
По результатам проверки комиссия поручила управлению активизировать работу, в том числе с ТСЖ. Соцслужба рассчитывает на помощь районной администрации, жилищной инспекции.
Она назначается без заявлений граждан в автоматизированном режиме. Основанием служат сведения о сделанных платежах. Согласно соглашениям, заключенным с министерством социально-демографической и семейной политики, эту информацию должны передавать поставщики услуг.
В Самаре на получение компенсации имеют право около 202 тысяч человек, более 90 процентов из них уже получают деньги. На днях в причинах, которые мешают обеспечить компенсациями всех льготников, разбиралась специальная комиссия областного министерства. Внеплановые проверки прошли в управлениях социальной поддержки и защиты населения Куйбышевского, Красноглинского, Железнодорожного и Самарского районов, где наблюдается некоторое отставание в этой работе.
Управление Самарского района проверили в минувшую среду. На территории проживают 4 563 льготника, из которых 3 771 компенсации получает.
- Это неплохой результат, - отметила начальник территориального отдела Самарского округа министерства Алла Рузанова. - Но стоит задача найти каждого получателя и назначить ему компенсацию.
Еще 130 льготников начнут получать деньги в мае. Недавно заключены соглашения с организациями, которые обслуживают их дома. Однако по- прежнему не удается наладить взаимодействие с восемью ТСЖ района. Председатели товариществ не передают информацию о расчетах за услуги, и льготники остаются без компенсаций.
- По информации самих же ТСЖ, у них достаточно ресурсов для этой работы, - рассказала руководитель Главного управления соцзащиты Самарского округа Ирина Коваленко. - Но ряд товариществ считают, что им нужны субсидии из бюджета на дополнительную зарплату бухгалтеру, оборудование, программные продукты. Продолжаем с ними переговоры.
Еще одна проблема, которая затрудняет назначение компенсаций, - путаница с адресами в историческом центре. В Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) и у управляющих компаний одни и те же дома обозначены по-разному. Например, в трехэтажке на ул. Садовой, 50/ул. Ленинградской, 90 - четыре квартиры. В ФИАС у каждой из них разные адреса, а по данным УК - один. Или здание называют то домом, то строением. Из-за этого невозможно работать в автоматизированном режиме.
По словам руководителя местного управления соцподдержки Людмилы Каревой, специалисты вместе с сотрудниками УК и Единого информационно-расчетного центра проверили несколько сотен личных дел граждан. В ближайшее время неточности с адресами устранят в ручном режиме.
16 адресов и вовсе не внесены в ФИАС. Также соцслужбам неизвестно место жительства некоторых льготников, которые переезжали и с тех пор не обращались в ведомство. Специалисты обходят дворы, спрашивают соседей, оставляют записки, делают запросы, чтобы уточнить, где они теперь зарегистрированы.
Около 500 льготников в районе не платят за ЖКУ в полном объеме, а значит, компенсации им оформить не могут. Поддержка от государства должникам не положена.
По результатам проверки комиссия поручила управлению активизировать работу, в том числе с ТСЖ. Соцслужба рассчитывает на помощь районной администрации, жилищной инспекции.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
29 апреля 2017
32
29 апреля 2017
184
29 апреля 2017 , 14:21
32
На них изображены ветераны и легенды самарского футбольного клуба. Необходимо отметить,...
29 апреля 2017 , 14:00
183
С 1 января этого года льготным категориям граждан ежемесячная денежная выплата заменена на...
29 апреля 2017 , 13:47
70
1 мая в Самаре впервые за 27 лет состоится многотысячная первомайская демонстрация в...
29 апреля 2017 , 13:24
75
В июне пройдет пятая юбилейная «iВолга». О том, как победить на молодежном форуме, рассказали эксперты
До начала V Молодежного форума ПФО «iВолга-2017» остается меньше двух месяцев. 14...
29 апреля 2017 , 12:43
155
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города
Поводом для этого стала шутка шоумена в программе «Вечерний Ургант» в...
28 апреля 2017 , 21:29
1012
Последние три месяца количество бесплатных поездок в общественном транспорте было...
28 апреля 2017 , 17:45
575
Премию в размере 60 тысяч рублей получили более 60-ти жителей региона .
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 апреля 2017
5983
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
5024
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
16 апреля 2017
4121
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
27 апреля 2017
4115
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
3 апреля 2017
1509
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1813
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1639
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1830
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...