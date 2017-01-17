Потребительские кредиты стали доступнее
Осуществить давние планы, например, получить дополнительное образование или отправиться в кругосветное путешествие, становится проще с кредитами по сниженным ставкам от Сбербанка.
По акции «Одобряем мечты» ставки по базовым кредитам снижены на 7 процентов. Акция действует до 31 января 2017 года.
Теперь «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения» зафиксированы на уровне 14,9% и 16,9%. В акцию попал и новый продукт Сбербанка «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» — в зависимости от условий ставки по нему составят 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях. Данный продукт позволяет объединить несколько кредитов в один и сократить выплаты по ним почти на треть. Специальные условия действуют для новых и постоянных клиентов банка, например, держателей зарплатных карт.
Получить кредит просто. Новым клиентам нужно предоставить в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справки о доходах и с места работы. Постоянным клиентам нужен только паспорт. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку с сайта в разделе «Кредиты».
С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.
Снижение ставок по кредитам, а также регулярные акции обеспечили высокую популярность предложений Сбербанка. Так, в конце 2016 года был отмечен рост популярности кредитов со сниженной ставкой. По итогам прошлого года доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50% — им выдано более 1,1 миллиона займов — сообщают в пресс-службе Поволжского банка.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
По акции «Одобряем мечты» ставки по базовым кредитам снижены на 7 процентов. Акция действует до 31 января 2017 года.
Теперь «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» доступен со ставками 13,9% и 15,9% годовых в рублях. Ставки по «Потребительскому кредиту без обеспечения» зафиксированы на уровне 14,9% и 16,9%. В акцию попал и новый продукт Сбербанка «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» — в зависимости от условий ставки по нему составят 13,9%, 14,9% и 15,9% годовых в рублях. Данный продукт позволяет объединить несколько кредитов в один и сократить выплаты по ним почти на треть. Специальные условия действуют для новых и постоянных клиентов банка, например, держателей зарплатных карт.
Получить кредит просто. Новым клиентам нужно предоставить в офис банка минимальный пакет документов: паспорт, справки о доходах и с места работы. Постоянным клиентам нужен только паспорт. Пользователи «Сбербанк Онлайн» могут подать заявку с сайта в разделе «Кредиты».
С подробными условиями получения и обслуживания кредита и процентными ставками можно ознакомиться на sberbank.ru.
Снижение ставок по кредитам, а также регулярные акции обеспечили высокую популярность предложений Сбербанка. Так, в конце 2016 года был отмечен рост популярности кредитов со сниженной ставкой. По итогам прошлого года доля Сбербанка в потребительском кредитовании жителей Поволжья приблизилась к 50% — им выдано более 1,1 миллиона займов — сообщают в пресс-службе Поволжского банка.
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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