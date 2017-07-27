Под Самарой женщина родила ребенка и выбросила под дерево
Вопиющий инцидент произошел в селе Малая Царевщина Красноярского района.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, сообщение о «находке» поступило в полицию в четверг, 27 июля, около 8 часов утра. Ребенка нашел случайный прохожий. Мужчина рассказал, что, гуляя утром с собакой, услышал детский плач, а затем увидел у дерева младенца, завернутого в красное махровое полотенце.
Известно, что в настоящее время ребенок находится в одной из больниц города. Девочка внешне здорова, по предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проводят поквартирный обход с целью уточнения информации о проживающих в селе женщинах, находившихся на последних сроках беременности.
В настоящее время полицейские ведут розыск матери девочки. Всем, кому что-либо известно о ее личности, просьба обращаться в полицию по телефонам: 8 (84657) 2-13-78 или 020.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, сообщение о «находке» поступило в полицию в четверг, 27 июля, около 8 часов утра. Ребенка нашел случайный прохожий. Мужчина рассказал, что, гуляя утром с собакой, услышал детский плач, а затем увидел у дерева младенца, завернутого в красное махровое полотенце.
Известно, что в настоящее время ребенок находится в одной из больниц города. Девочка внешне здорова, по предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проводят поквартирный обход с целью уточнения информации о проживающих в селе женщинах, находившихся на последних сроках беременности.
В настоящее время полицейские ведут розыск матери девочки. Всем, кому что-либо известно о ее личности, просьба обращаться в полицию по телефонам: 8 (84657) 2-13-78 или 020.
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