На велодорожке в районе Самарского университета на Московском шоссе появится разметка

Жители Самары обратились в министерство транспорта Самарской области дополнительно обозначить разметкой велодорожку на тротуаре у Самарского университета. Пешеходная зона разделена сплошной линией, но какая из половин тротуара предназначена для велосипедистов, непонятно. Это, по словам горожан, может привести к травмоопасным ситуациям. В минтрансе уточнили, что ранее разметка была нанесена. Ее восстановят весной, в начале нового дорожного сезона.