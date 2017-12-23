Монтаж кровли стадиона «Самара Арена» планируют завершить в январе 2018 года

По его словам, сейчас на объекте каждый день трудятся около 150 специалистов, что позволит завершить работы уже в январе следующего года. Затем можно будет приступать к работе по укладке газона.- Завтра я проведу совещание с подрядчиками и всеми ответственными лицами. Мы детально пройдемся по утвержденному «догоняющему» плану, чтобы понять, где нужна помощь, в том числе и со стороны региональных либо федеральных структур. Это будет сделано для того, чтобы максимально ускорить сроки строительства стадиона, - сказал Дмитрий Азаров.