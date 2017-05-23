Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты компенсации - 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика или бесплатный просмотр фильма «Притяжение» на «МегаФон.ТВ». Из них абонент «МегаФон» сможет выбрать себе любой понравившийся.
Напомним, компания решила предоставит компенсацию абонентам, которые пострадали от сбой связи в пятницу, 19 мая. Проблему с дозвонами ощутили на себе жители Самары, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья. Кроме того, в некоторых регионах были сложности и с мобильным Интернетом.
Сеть «МегаФона» в Поволжье была полностью восстановлена в пятницу, 19 мая, в 23:28. По словам гендиректора компании Сергея Солдатенкова, причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети.
Напомним, компания решила предоставит компенсацию абонентам, которые пострадали от сбой связи в пятницу, 19 мая. Проблему с дозвонами ощутили на себе жители Самары, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и других городов Центральной России и Поволжья. Кроме того, в некоторых регионах были сложности и с мобильным Интернетом.
Сеть «МегаФона» в Поволжье была полностью восстановлена в пятницу, 19 мая, в 23:28. По словам гендиректора компании Сергея Солдатенкова, причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети.
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