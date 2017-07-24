Как поедут автобусы и троллейбусы из-за перекрытия Московского шоссе
В Самаре до начала октября перекроют участок от улицы Киевской до проспекта Масленникова. Причина - начало следующего этапа реконструкции Московского шоссе.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с этим со среды, 26 июля, по воскресенье, 1 октября будет запрещено движение на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова (в направлении движения из города).
В связи с этим автобусы №№ 1, 1к, 46 проследуют в направлении улицы Полевой и далее по своему маршруту; в направлении улицы Авроры – по улице Мичурина, проспекту Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.
Автобусный маршрут № 37 поедет в направлении Коммунистической - по своему маршруту; в направлении Авроры – по улице Коммунистической, Московскому шоссе, улицам Киевской, Тухачевского, Гагарина, Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.
Автобус № 67 проследует в направлении улицы Полевой – по своему маршруту; в направлении улицы Авроры – по Мичурина, Московскому шоссе, улицам Киевской, Тухачевского, Гагарина, Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту. Автобусы №№ 210, 240 поедут в направлении улицы Полевой – по своему маршруту; в направлении улицы Революционной – по Московскому шоссе, улицам Киевской, Тухачевского, Гагарина и далее по своим маршрутам.
Автобусный маршрут № 207 в связи с перекрытиями поедет в направлении улицы Полевой – по Партизанской, Тухачевского, Пензенской, Владимирской, Коммунистической, Клинической, Мичурина и далее по своему маршруту; в направлении улицы Революционной – по своему маршруту.
Троллейбусы №№ 12, 17, 20 поедут в направлении ж/д вокзала – по Московскому шоссе, проспекту Масленникова, улицам Мичурина, Чкалова, Буянова, Маяковского, Агибалова и далее по своим маршрутам; в направлении Авроры – по улице Коммунистической, улицам Чкалова, Мичурина, проспекту Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с этим со среды, 26 июля, по воскресенье, 1 октября будет запрещено движение на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова (в направлении движения из города).
В связи с этим автобусы №№ 1, 1к, 46 проследуют в направлении улицы Полевой и далее по своему маршруту; в направлении улицы Авроры – по улице Мичурина, проспекту Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.
Автобусный маршрут № 37 поедет в направлении Коммунистической - по своему маршруту; в направлении Авроры – по улице Коммунистической, Московскому шоссе, улицам Киевской, Тухачевского, Гагарина, Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.
Автобус № 67 проследует в направлении улицы Полевой – по своему маршруту; в направлении улицы Авроры – по Мичурина, Московскому шоссе, улицам Киевской, Тухачевского, Гагарина, Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту. Автобусы №№ 210, 240 поедут в направлении улицы Полевой – по своему маршруту; в направлении улицы Революционной – по Московскому шоссе, улицам Киевской, Тухачевского, Гагарина и далее по своим маршрутам.
Автобусный маршрут № 207 в связи с перекрытиями поедет в направлении улицы Полевой – по Партизанской, Тухачевского, Пензенской, Владимирской, Коммунистической, Клинической, Мичурина и далее по своему маршруту; в направлении улицы Революционной – по своему маршруту.
Троллейбусы №№ 12, 17, 20 поедут в направлении ж/д вокзала – по Московскому шоссе, проспекту Масленникова, улицам Мичурина, Чкалова, Буянова, Маяковского, Агибалова и далее по своим маршрутам; в направлении Авроры – по улице Коммунистической, улицам Чкалова, Мичурина, проспекту Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.
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