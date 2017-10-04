Автобус № 56 будет возить в «Космопорт»
Соответствующее решение было принято по многочисленным просьбам жителей Самары.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, начиная с пятницы, 6 октября, автобусы указанного маршрута будут ходить от остановки «Приволжский микрорайон» (рынок «Шапито») по улице Зои Космодемьянской, Московскому шоссе, улице Георгия Димитрова, улице Молодежной, проспекту Кирова, улице Стара-Загора, XXII Партсъезда, проспекту Карла Маркса (Поликлиника № 10), Советской Армии, улице Дыбенко (ТРК «Космопорт»), Авроры, Гагарина (станция метро «Гагаринская»), улице Тухачевского, Пензенской, улице Урицкого (Крымская площадь), улице Красноармейской, улице Агибалова до остановки «Поликлиника» (Железнодорожный вокзал).
В обратном направлении автобусы проследуют от остановки «Железнодорожный вокзал» по улице Спортивной, Красноармейской, улице Урицкого (Крымская площадь), Пензенской, Тухачевского, улице Гагарина (станция метро «Гагаринская»), улице Авроры, Дыбенко (ТРК «Космопорт»), Советской Армии, проспекту Карла Маркса (Поликлиника № 10), улице XXII Партсъезда, улице Стара-Загора, проспекту Кирова и улице Молодежной до остановки «Приволжский микрорайон» (рынок «Шапито»).
Как сообщает пресс-служба городской администрации, начиная с пятницы, 6 октября, автобусы указанного маршрута будут ходить от остановки «Приволжский микрорайон» (рынок «Шапито») по улице Зои Космодемьянской, Московскому шоссе, улице Георгия Димитрова, улице Молодежной, проспекту Кирова, улице Стара-Загора, XXII Партсъезда, проспекту Карла Маркса (Поликлиника № 10), Советской Армии, улице Дыбенко (ТРК «Космопорт»), Авроры, Гагарина (станция метро «Гагаринская»), улице Тухачевского, Пензенской, улице Урицкого (Крымская площадь), улице Красноармейской, улице Агибалова до остановки «Поликлиника» (Железнодорожный вокзал).
В обратном направлении автобусы проследуют от остановки «Железнодорожный вокзал» по улице Спортивной, Красноармейской, улице Урицкого (Крымская площадь), Пензенской, Тухачевского, улице Гагарина (станция метро «Гагаринская»), улице Авроры, Дыбенко (ТРК «Космопорт»), Советской Армии, проспекту Карла Маркса (Поликлиника № 10), улице XXII Партсъезда, улице Стара-Загора, проспекту Кирова и улице Молодежной до остановки «Приволжский микрорайон» (рынок «Шапито»).
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