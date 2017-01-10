13 января откроется выставка уникальных государственных документов

Как сообщает пресс-служба областного правительства, основу экспозиции выставки составят уникальные документы, среди которых будут манифесты и указы Александра II, циркуляры центральных органов власти, журналы заседаний губернского земства, городской думы, окружного суда, положение и уставы различных учреждений, фотографии и издания второй половины XIX века.