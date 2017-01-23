30 января начнется запись в первые классы самарских школ
Через неделю начнется прием заявлений на зачисление детей в первые классы муниципальных школ Самары.
Это так называемая первая волна, когда принимаются документы ребят, которые прописаны на закрепленной за каждым учебным заведением территории. Обычно она длится до 1 июля, но, как отметила руководитель департамента образования Лилия Галузина, некоторые школы могут объявить всегородской «добор» на свободные места и раньше этого срока.
Прием заявлений начнется 30 января в 9 часов в электронном виде - на Портале образовательных услуг Самарской области http://es.asurso.ru. Для этого необходимо иметь регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации. Сделать это можно на сайтах https://gosuslugi.ru, https://pgu.samregion.ru.
Как добавила Лилия Галузина, если ребенок проживает в новостройке, информации о закрепленности которой еще нет в открытом доступе, то необходимо обращаться в департамент, где помогут определить «свою» школу.
Полная информация о процедуре размещена на сайте департамента образования http://depsamobr.samregion.ru в разделе «Для родителей».
Это так называемая первая волна, когда принимаются документы ребят, которые прописаны на закрепленной за каждым учебным заведением территории. Обычно она длится до 1 июля, но, как отметила руководитель департамента образования Лилия Галузина, некоторые школы могут объявить всегородской «добор» на свободные места и раньше этого срока.
Прием заявлений начнется 30 января в 9 часов в электронном виде - на Портале образовательных услуг Самарской области http://es.asurso.ru. Для этого необходимо иметь регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации. Сделать это можно на сайтах https://gosuslugi.ru, https://pgu.samregion.ru.
Как добавила Лилия Галузина, если ребенок проживает в новостройке, информации о закрепленности которой еще нет в открытом доступе, то необходимо обращаться в департамент, где помогут определить «свою» школу.
Полная информация о процедуре размещена на сайте департамента образования http://depsamobr.samregion.ru в разделе «Для родителей».
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