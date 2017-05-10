50 ударов по голове. В Самаре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве.



По версии следствия, в конце апреля этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей 35-летней сожительницей. Он нанес женщине не менее 50 ударов руками по голове. От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Через две недели подозреваемый решил расчленить тело женщины и выкинуть части тела в уличные мусорные баки. Когда мужчина стал выносить пакеты на улицу, его увидели соседи, которые почувствовали гнилостный запах. Одна из соседок, обнаружив в мусорном баке часть человеческой ноги, обратилась в полицию. 9 мая подозреваемый был задержан. В ходе допроса мужчина рассказал о совершенном преступлении. Тело женщины вскоре было обнаружено на балконе.



Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.