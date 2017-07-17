15 спортсменов из Самарской области примут участие в XXIII Сурдлимпийских летних играх

Как сообщает пресс-служба областного правительства, нашу страну будут представлять 334 спортсмена. При этом от нашего региона делегировано 15 спортсменов, 7 из которых будут представлять губернию в дисциплине велоспорт-шоссе, два спортсмена - в велоспорте-маунтинбайке, теннисе и футболе, и по одному в таких видах спорта, как дзюдо, греко-римская борьба и пулевая стрельба.Глава региона Николай Меркушкин пожелал самарским спортсменам стойкости духа и нацеленности на победу.- Мы будем делать все, чтобы поддерживать Сурдлимпийское движение, чтобы как можно больше молодых людей занимались спортом, вели здоровый образ жизни, воспитывали в себе характер и дух победителей. Хочу пожелать спортсменам Самарской области стойкости духа и нацеленности на результат, и чтобы никакие преграды не помешали вам стать чемпионами. Удачи и только вперед!