10 марта 2017 года,
19:28
$ 58.83    61.99   Нефть 52.31 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

74 самарских дома отключили от холодной воды за долги

Об этом сообщают «Самарские коммунальные системы» (СКС).
 
Эта компания обслуживает более 34 тысяч абонентов частного сектора Самары. Среди них, как и среди абонентов, проживающих в многоквартирных домах, есть должники. В январе-феврале текущего года СКС направили жителям частного сектора 2000 уведомлений о задолженности на сумму более 6 миллионов рублей. 824 абонента, получив уведомление, оплатили долги на сумму 1,5 миллиона рублей. 74 частных дома СКС были вынуждены отключить от системы холодного водоснабжения. Материалы по владельцам домов, где нет технической возможности приостановить водоснабжение, передаются в суд.
Дата: 10 марта 2017 , 13:21
408
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Прощание с Вячеславом Леоновым пройдет 12 марта
10 марта 2017
135
Прощание с Вячеславом Леоновым пройдет 12 марта
no photo
10 марта 2017
88
Самарские баскетболисты отправятся во Владивосток и на Сахалин
За зиму с улиц Самары вывезено 540 тысяч тонн снега
10 марта 2017
96
За зиму с улиц Самары вывезено 540 тысяч тонн снега
В Самаре отремонтируют картами 36 тысяч кв.м дорог
10 марта 2017
99
В Самаре отремонтируют картами 36 тысяч кв.м дорог
Самарский ж/д вокзал «заговорит» на двух языках
10 марта 2017
111
Самарский ж/д вокзал «заговорит» на двух языках
В Самаре Шевроле врезался в столб - погиб молодой пассажир
10 марта 2017
441
В Самаре Шевроле врезался в столб - погиб молодой пассажир
В Тольятти в результате столкновения Хонды и Лады пострадал годовалый ребенок
10 марта 2017
113
В Тольятти в результате столкновения Хонды и Лады пострадал годовалый ребенок
Самарцев приглашают вступить в ряды тангерос
10 марта 2017
124
Самарцев приглашают вступить в ряды тангерос
В Самаре определили лучшую футбольную команду за 100 дней до Кубка Конфедераций
10 марта 2017
184
В Самаре определили лучшую футбольную команду за 100 дней до Кубка Конфедераций
Лента новостей
10 марта 2017 , 18:07
135
Прощание с Вячеславом Леоновым пройдет 12 марта
Ушел из жизни бывший начальник Экспертно-криминалистического центра ГУВД по Самарской области...
10 марта 2017 , 17:59
88
Самарские баскетболисты отправятся во Владивосток и на Сахалин
В марте спортсменам предстоит самый сложный выезд в сезоне .
10 марта 2017 , 17:49
96
За зиму с улиц Самары вывезено 540 тысяч тонн снега
Каждый день самарские коммунальщики вывозят с улиц города до 5 тысяч тонн снега.
10 марта 2017 , 17:39
99
В Самаре отремонтируют картами 36 тысяч кв.м дорог
  Ямочный ремонт уже начался на улицах Александра Матросова (перекресток с Красных...
10 марта 2017 , 17:27
111
Самарский ж/д вокзал «заговорит» на двух языках
Система звукового оповещения на английском и русском языках появится на всех железнодорожных...
10 марта 2017 , 17:21
441
В Самаре Шевроле врезался в столб - погиб молодой пассажир
ДТП произошло сегодня в 1:25 на проспекте Кирова.
10 марта 2017 , 17:06
113
В Тольятти в результате столкновения Хонды и Лады пострадал годовалый ребенок
ДТП произошло вчера  в 11:30 на Приморском бульваре в Автозаводском районе. 
Все новости
Календарь
Март  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5350
1
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
4338
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
3386
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
9 марта 2017
3320
В Самаре сократят до 37% чиновников ряда подразделений мэрии
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
У музея
19 февраля 2017
1091
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
599
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
651
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
495
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.