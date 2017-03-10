74 самарских дома отключили от холодной воды за долги

Эта компания обслуживает более 34 тысяч абонентов частного сектора Самары. Среди них, как и среди абонентов, проживающих в многоквартирных домах, есть должники. В январе-феврале текущего года СКС направили жителям частного сектора 2000 уведомлений о задолженности на сумму более 6 миллионов рублей. 824 абонента, получив уведомление, оплатили долги на сумму 1,5 миллиона рублей. 74 частных дома СКС были вынуждены отключить от системы холодного водоснабжения. Материалы по владельцам домов, где нет технической возможности приостановить водоснабжение, передаются в суд.