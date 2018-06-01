33 проекта Самарской области выиграли конкурс президентских грантов
В четверг, 31 мая, подвели итоги первого конкурса грантов президента РФ на развитие гражданского общества.
От Самарской области поддержано 33 проекта на сумму около 47 млн рублей. Всего победили проекты 1551 организации. Им выделят гранты на общую сумму почти 3,15 млрд рублей на реализацию проектов по 13 направлениям.
Самую большую сумму получил проект «Парад Памяти, посвященный военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года». Он был представлен региональной организацией участников боевых служб военно-морского флота «Центр военно-патриотического воспитания «Контингент».
Среди победителей также были проекты: «Ресурсный центр для подростков «Молодёжный центр «Мы вместе» Самарского центра развития добровольчества; проект «На пути к инклюзивному обществу» Самарской организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»; проект «На пороге взрослой жизни» благотворительного фонда «Радость».
От Самарской области поддержано 33 проекта на сумму около 47 млн рублей. Всего победили проекты 1551 организации. Им выделят гранты на общую сумму почти 3,15 млрд рублей на реализацию проектов по 13 направлениям.
Самую большую сумму получил проект «Парад Памяти, посвященный военному параду в Куйбышеве 7 ноября 1941 года». Он был представлен региональной организацией участников боевых служб военно-морского флота «Центр военно-патриотического воспитания «Контингент».
Среди победителей также были проекты: «Ресурсный центр для подростков «Молодёжный центр «Мы вместе» Самарского центра развития добровольчества; проект «На пути к инклюзивному обществу» Самарской организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»; проект «На пороге взрослой жизни» благотворительного фонда «Радость».
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