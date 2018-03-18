11 наблюдателей из СНГ и 16 членов миссии ОБСЕ работают на избирательных участках Самарской области

Согласно закону о выборах президента РФ, независимые наблюдатели с международной аккредитацией имеют право присутствовать на любом избирательном участке по своему выбору. Пользуясь этим правом, 18 марта в Самару прибыли 11 наблюдателей от СНГ.Группа независимых наблюдателей из Казахстана утром присутствовала на открытии избирательного участка № 2905 Ленинского района Самары. Уже до начала голосования они познакомились с членами избирательной комиссии, осмотрели помещение участка, присутствовали при опломбировании урн и изучили списки избирателей.В течение дня иностранные гости рассчитывают посетить несколько избирательных комиссий, в том числе отправятся в Рождествено на "воздушной подушке" и нанесут визит в школу, где расположен избирательный участок № 0707.Прибыли в губернию с краткосрочной миссией и 14 наблюдателей ОБСЕ из США, Швеции, Великобритании, Польши, Германии, Испании и других стран. К ним присоединились 2 наблюдателя ОБСЕ, находящихся в Самарской области с долгосрочным визитом.В их задачи входит следить за тем, как соответствует процесс выборов российскому законодательству и международным стандартам. Через восемь недель после выборов на основании их докладов будет составлен сводный отчет с рекомендациями ОБСЕ.Напомним, голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00. В Самарской области открыто 1789 избирательных участков, в списки для голосования включены почти 2,5 млн избирателей.