19 молодых профессионалов Самарской области примут участие в финале WorldSkills Russia

Состоялись торжественные проводы сборной команды самарского региона.



Как сообщает облправительство, в команде – 16 студентов областных образовательных учреждений, сотрудник сельхозакадемии, сотрудник Самарского университета и один работник городской больницы № 5.



Напомним, в этом году финал WorldSkills Russia-2017 пройдёт в Краснодаре с 16 по 19 мая по 109 компетенциям и определит лучших молодых профессионалов среди 1200 российских и зарубежных конкурсантов.



По результатам отборочных соревнований в финал вышли представители 70 регионов России. Молодые профессионалы Самарской области заслужили право представить регион в 19 компетенциях.



Молодые профессионалы поучаствуют в соревнованиях по таким компетенциям, как: «Малярные и декоративные работы», «Сетевое и системное администрирование», «Промышленный дизайн», «Визуальный мерчендайзинг и витринистика», «Промышленная автоматика», «Поварское дело», «Выпечка осетинских пирогов», «Кузовной ремонт», «Управление беспилотными летательными аппаратами».



Также впервые Самарская область на финал национального чемпионата выставляет участников по «Веб-дизайну» и «Графическому дизайну», «Медицинскому и социальному уходу», «Дошкольному воспитанию», «Физической культуре и спорту».