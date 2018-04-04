17 мгновений Ленинградской

Летом 2016 года в Самаре проходили съемки документального фильма «Бессмертные», посвящённого истории 5-го гусарского Александрийского полка имени императрицы Александры ФедоровныПоследний звонокПревращение Ленинградской в пешеходную зону началось в начале нулевых и закончилось в 2011 годуЛенинградская - одно из любимых мест уличных музыкантовКупальный сезон объявляется открытымЗавершаем фотоподборку воспоминаниями о зиме