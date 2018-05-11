14 мая закончат прием заявок на автопропуска в центр города на время ЧМ-2018

Для проезда на каждую машину нужно получить свидетельство об аккредитации. Для его оформления в районах действуют специальные пункты. Их адреса:Документы можно подать с 17 апреля по 14 мая:- ул. Куйбышева, д. 125, МБОУ «Школа № 15», каб. № 106;- ул. Ст. Разина, д. 49, МБОУ «Школа № 63», каб. № 7;- ул. Некрасовская, д. 40, Общественная приемная администрации Самарского района.Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.Телефоны для справок:- оперативный дежурный: 8 (846) 333 39 53 (круглосуточно);- общественная приемная администрации Самарского района: 8 (846) 333 32 96 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18).Документы можно подать с 17 апреля по 14 мая:- ул. Вилоновская д. 2А, ТОС Струковский,- ул. Ленинская д. 156;- ул. Самарская д. 203; общественная приемная администрации Ленинского района;- ул. Чернореченская д. 49А, ТОС Мичуринский (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).Режим работы: с 10-00 до 20-00, суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.Телефоны для справок: 8 (846) 333 27 42, 8 (846) 332 20 52.- ул. Куйбышева, 120 (Управление информации и аналитики администрации Самары), кабинет №7.Режим работы: пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до13-18, обед: суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.- ул. Свободы, 194, Общественная приемная администрации Кировского района;- пр. Кирова,155А, администрация Кировского района.Режим работы: в будние дни с 10-00 часов до 20-00 часов; 28.04., 02.05., 05.05.,12.05. с 9-00 часов до 15-00 часов.Телефоны для справок:- Оперативный дежурный: 8(846) 995 05 26 (круглосуточно);- Общественная приемная администрации Кировского района: 931-56-31, 995-13-05, 8 937 202 99 06 (пн.-чт. с 08-30 до 17-30, пт. с 08-30 до 16-30 перерыв с 12-30 до 13-18).Для подачи заявки необходимо иметь: паспорт или документ его заменяющий (копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии, копия и оригинал для обозрения); свидетельство о регистрации машины (копия и оригинал для обозрения); страховой полис ОСАГО (копия и оригинал для обозрения либо распечатанный вариант при оформлении его через Интернет). На месте нужно написать заявление и согласие на обработку персональных данных. Когда пропуск будет готов, специалисты свяжутся с гражданами, подавшими заявления.Срок подачи документов - до 15 мая. Свидетельство выдается по личному обращению в пункты приема заявлений.Напомним, измененная схема движения вокруг Фестиваля болельщиков FIFA будет действовать во время ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля. В нематчевые дни движение транспорта изменят в двух кварталах от площади Куйбышева. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля – в дни проведения матчей на стадионе «Самара Арена» - этот периметр увеличится.Также во время матчей на «Самара Арене» пропуска на машины необходимо получить жителям и организациям Кировского района, находящимся на улицах Дальней (от Московского шоссе до Арены 2018) и Арена 2018 (от Волжского шоссе до Демократической).