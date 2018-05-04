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15 мая в Самаре распределят дополнительные места в детсадах

До этого дня родителям нужно проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной системе управления региональной системой образования (модуль «Е-услуги. Образование»). Если будут обнаружены неточности, неактуальные сведения, нужно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг для внесения изменений.

Информацию о свободных местах на 15 мая разместят на странице департамента образования на сайте администрации Самары в разделе «Департамент информирует».

Родители могут выбрать не более пяти предпочитаемых детсадов (в порядке убывания предпочтения).

Распределение свободных мест проводится автоматизированно на основании наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в детсаду; даты регистрации ребенка в электронном реестре; возраста ребенка на 1 сентября 2018 года; направленности группы.

О предоставлении места сообщат специалисты по контактам, указанным в заявлении. Узнать результаты можно и самим на сайте es.asurso.ru. (в поле нужно будет указать индивидуальный номер обращения).

В течение 10 рабочих дней после получения извещения о предоставлении места родители должны прийти в указанное учреждение и письменно подтвердить согласие. Для письменного подтверждения несогласия нужно обратиться в МФЦ. Если родители (законные представители) не явились для подтверждения согласия (несогласия), в следующих распределениях мест ребенок участвовать не будет.
Дата: 3 мая 2018 , 17:45
272
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
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