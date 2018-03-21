21 марта в Самаре включат сирены и громкоговорители

В среду, 21 марта, в 10:00 в Самаре планируют включить сирены и уличные громкоговорители. Проверка проводится в преддверии паводка. Звуковой сигнал означает «Внимание всем!». Услышав его, следует включить радио или телевизор, чтобы прослушать речевое сообщение.В этот же день городские спасатели проведут учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.