28 марта объявили общенациональным днем траура

Среда, 28 марта, в России будет днем общенационального траура в связи с трагедией в Кемерово. Напомним, в воскресенье, 25 марта, в результате крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек.В день траура на всей территории России будут приспущены флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.