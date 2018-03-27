28 марта объявили общенациональным днем траура
Приказ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Среда, 28 марта, в России будет днем общенационального траура в связи с трагедией в Кемерово. Напомним, в воскресенье, 25 марта, в результате крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек.
В день траура на всей территории России будут приспущены флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.
Среда, 28 марта, в России будет днем общенационального траура в связи с трагедией в Кемерово. Напомним, в воскресенье, 25 марта, в результате крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек.
В день траура на всей территории России будут приспущены флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия.
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