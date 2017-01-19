39-летняя жительница Самарской области фиктивно прописала у себя 40 мигрантов

При этом фактически иностранцы, как и сама обвиняемая, по данному адресу никогда не проживали.По данному факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Приговором мирового судьи Нефтегорского судебного района она была признана виновной в совершении преступления. Виновной было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.Приговор вступил в законную силу. В настоящее время все иностранные граждане сняты с регистрационного учета.