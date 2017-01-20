53-летняя сызранка убила своего знакомого ударом в сердце

Судом установлено, что в тот день женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире своего знакомого. В ходе ссоры обвиняемая нанесла кухонным ножом один удар мужчине в область сердца, от которого тот скончался на месте происшествия.В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Приговором суда женщине было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Исковые требования представителя потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены судом на сумму 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.