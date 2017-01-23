21-летняя девушка из Оренбурга найдена мертвой на рынке в Самаре
Ее тело обнаружили вчера на рынке «Шапито».
Как сообщила sgpress.ru старший помощник руководителя областного СУ СКР Елена Шкаева, тело девушки, одетое в зимнюю одежду, было обнаружено между контейнеров. При себе у погибшей имелся паспорт, благодаря чему удалось установить, что она приехала в наш регион из Оренбургской области.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются родственники погибшей, а также обстоятельства случившегося. По одной из предварительных версий следователей, смерть девушки могла наступить в результате самоубийства.
Как сообщила sgpress.ru старший помощник руководителя областного СУ СКР Елена Шкаева, тело девушки, одетое в зимнюю одежду, было обнаружено между контейнеров. При себе у погибшей имелся паспорт, благодаря чему удалось установить, что она приехала в наш регион из Оренбургской области.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются родственники погибшей, а также обстоятельства случившегося. По одной из предварительных версий следователей, смерть девушки могла наступить в результате самоубийства.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 января 2017
133
23 января 2017
99
23 января 2017
110
23 января 2017
188
23 января 2017
1822
23 января 2017
100
23 января 2017
108
23 января 2017 , 18:21
133
В результате доходы предприятия за минувший год составили 43 млн рублей.
23 января 2017 , 18:18
99
Об этом стало известно в ходе встречи главы города Олега Фурсова с директором предприятия...
23 января 2017 , 18:14
110
Через неделю начнется прием заявлений на зачисление детей в первые классы муниципальных...
23 января 2017 , 17:47
202
Об этом 23 января на рабочем совещании при Главе Самары сообщил руководитель департамента...
23 января 2017 , 17:40
188
Изменения вступили в силу сегодня, 23 января.
23 января 2017 , 17:39
1822
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
23 января 2017 , 17:13
100
Обустроить жилье, купить новую мебель и технику, реализовать давно задуманные планы на отпуск...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
19 января 2017
4473
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
18 января 2017
3429
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
12 января 2017
2746
Инцидент произошел в одном из заведений общепита в Кировском районе Самары в ночь с 7 на...
4 января 2017
2706
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в двенадцатом часу дня на трассе...
17 января 2017
978
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
701
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
815
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
26 декабря 2016
248
Дмитрий Кушнир в годы Великой Отечественной возглавлял Тимашевский сахарный комбинат