16-летняя девочка украла у матери деньги

В полицию за помощью обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила стражам правопорядка о пропаже денег из ее квартиры в доме на улице Гидротехнической.В ходе выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники полиции установили причастность к хищению денег 16-летней дочери заявительницы. В ходе опроса подросток созналась в содеянном и рассказала, что похищенные деньги потратила на личные нужды.По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего.