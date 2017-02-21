16-летняя девочка украла у матери деньги
Инцидент произошел в Комсомольском районе Тольятти.
В полицию за помощью обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила стражам правопорядка о пропаже денег из ее квартиры в доме на улице Гидротехнической.
В ходе выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники полиции установили причастность к хищению денег 16-летней дочери заявительницы. В ходе опроса подросток созналась в содеянном и рассказала, что похищенные деньги потратила на личные нужды.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего.
В полицию за помощью обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила стражам правопорядка о пропаже денег из ее квартиры в доме на улице Гидротехнической.
В ходе выяснения всех обстоятельств случившегося сотрудники полиции установили причастность к хищению денег 16-летней дочери заявительницы. В ходе опроса подросток созналась в содеянном и рассказала, что похищенные деньги потратила на личные нужды.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего.
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