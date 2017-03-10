65-летний житель Самарской области подозревается в убийстве своей сожительницы
Сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на территории села Большая Дергуновка, найдено тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти, поступило в полицию от главы сельского поселения.
Специалисты пришли к выводу, что женщина скончалась от ножевых ранений. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место преступления, изъяли смывы вещества бурого цвета и нож в качестве предполагаемого орудия убийства. С целью установления возможных свидетелей случившегося оперативники опросили соседей убитой женщины.
В результате по подозрению в совершении убийства был задержан 65-летний мужчина. По версии полицейских, подозреваемый нанес травмы потерпевшей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник заключен под стражу.
Специалисты пришли к выводу, что женщина скончалась от ножевых ранений. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место преступления, изъяли смывы вещества бурого цвета и нож в качестве предполагаемого орудия убийства. С целью установления возможных свидетелей случившегося оперативники опросили соседей убитой женщины.
В результате по подозрению в совершении убийства был задержан 65-летний мужчина. По версии полицейских, подозреваемый нанес травмы потерпевшей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник заключен под стражу.
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