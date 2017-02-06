62-летний житель Самарской области подозревается в краже 100 л дизтоплива

В перегруженном багажнике сотрудники правоохранительных органов обнаружили 4 полиэтиленовые канистры по 20 литров и 2 канистры по 10 литров, в которых находилось дизельное топливо общим объемом 100 литров. При этом водитель не смог пояснить, откуда у него топливо, а также не предоставил никаких сопроводительных документов.В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что рано утром задержанный слил дизельное топливо из бака трактора, принадлежащего строительно-монтажному управлению. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, подозреваемый, являющийся работником организации, которой принадлежит трактор, в содеянном полностью признался. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту кражи.