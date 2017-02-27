20-летний житель Самарской области готовил теракт
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего гражданина России.
По данным источников в правоохранительных органах, он был завербован через Интернет эмиссарами запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Сообщается, что пособники группировки из Дагестана перевели ему 20 тысяч рублей на приобретение компонентов взрывного устройства, а взрывотехники из Сирии прислали соответствующие инструкции.
По имеющейся информации, в квартире парня нашли изготовленное с помощью средств бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков. Со слов молодого человека, он хотел подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность. Приурочить свои действия он хотел к праздничной дате для наибольшего резонанса и признания со стороны своих зарубежных покровителей. Также сообщается, что на изъятых смартфонах парня были найдены ролики ИГ.
Источники в правоохранительных органах утверждают, что молодой человек ранее попадал в поле зрения органов безопасности как член религиозно-экстремистской ячейки, деятельность которой была пресечена в Самарской области в апреле 2016 года. При этом сам парень за размещение в Интернете материалов террористического характера ранее был оштрафован.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о возбуждении в отношении молодого парня уголовного дела.
Напомним, ранее представители «Исламского государства» через соцсети завербовали самарского студента.
По данным источников в правоохранительных органах, он был завербован через Интернет эмиссарами запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Сообщается, что пособники группировки из Дагестана перевели ему 20 тысяч рублей на приобретение компонентов взрывного устройства, а взрывотехники из Сирии прислали соответствующие инструкции.
По имеющейся информации, в квартире парня нашли изготовленное с помощью средств бытовой химии взрывчатое вещество мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков. Со слов молодого человека, он хотел подорвать находящихся в служебном автомобиле сотрудников полиции, чтобы завладеть их оружием и продолжить террористическую деятельность. Приурочить свои действия он хотел к праздничной дате для наибольшего резонанса и признания со стороны своих зарубежных покровителей. Также сообщается, что на изъятых смартфонах парня были найдены ролики ИГ.
Источники в правоохранительных органах утверждают, что молодой человек ранее попадал в поле зрения органов безопасности как член религиозно-экстремистской ячейки, деятельность которой была пресечена в Самарской области в апреле 2016 года. При этом сам парень за размещение в Интернете материалов террористического характера ранее был оштрафован.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о возбуждении в отношении молодого парня уголовного дела.
Напомним, ранее представители «Исламского государства» через соцсети завербовали самарского студента.
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