27-летний водитель Лады Калины сбил двух подростков
ДТП было зарегистрировано вчера в 17:30 на бульваре Ленина в Тольятти.
27-летний водитель Лады Калины (стаж - 9 лет) ехал со стороны улицы Баныкина в направлении Ленинградской. По предварительной версии полицейских, в пути следования он сбил двух мальчиков - 13 и 16 лет. Они переходили дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода в сопровождении воспитателя.
В результате ДТП пострадал 16-летний подросток. Он получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезвым. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
27-летний водитель Лады Калины (стаж - 9 лет) ехал со стороны улицы Баныкина в направлении Ленинградской. По предварительной версии полицейских, в пути следования он сбил двух мальчиков - 13 и 16 лет. Они переходили дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода в сопровождении воспитателя.
В результате ДТП пострадал 16-летний подросток. Он получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезвым. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП было зарегистрировано вчера в 17:30 на бульваре Ленина в Тольятти.
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