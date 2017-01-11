27-летний водитель Лады Калины сбил двух подростков

27-летний водитель Лады Калины (стаж - 9 лет) ехал со стороны улицы Баныкина в направлении Ленинградской. По предварительной версии полицейских, в пути следования он сбил двух мальчиков - 13 и 16 лет. Они переходили дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода в сопровождении воспитателя.В результате ДТП пострадал 16-летний подросток. Он получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезвым. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.