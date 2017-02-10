30-летний водитель, сбивший мужчину и оставивший его умирать, предстанет перед судом

Осмотрев место происшествия, полицейские обнаружили пластмассовую накладку от фары, а также фрагменты лакокрасочного покрытия темно-вишневого цвета от «шестерки».В течение суток скрывшийся с места аварии водитель был задержан и доставлен для разбирательства в отдел полиции. По версии правоохранителей, ДТП совершил 30-летний ранее судимый житель соседнего населенного пункта. Мужчина ехал пьяным за рулем и в районе села Покровка почувствовал удар о бампер. Выйдя из машины с фонариком, в кювете он увидел тело пешехода, который еще подавал признаки жизни. Предполагаемый злоумышленник признался полицейским, что оставил потерпевшего и скрылся с места происшествия, опасаясь уголовной ответственности.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в отношении водителя было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в Безенчукский районный суд для рассмотрения по существу.