55-летний тольяттинец незаконно ловил рыбу на Жигулевской ГЭС

При себе у задержанного были обнаружены снасти для ловли рыбы – резиновый амортизатор, леска, крючки, а также мешок с 12 выловленными судаками.Как сообщает пресс-служба регионального управлении Росгвардии, сумма ущерба, нанесенного в результате противоправных действий, устанавливается. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.