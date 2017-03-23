30-летний тольяттинец до смерти избил своего отца

По версии полицейских, во время распития алкогольных напитков между родственниками произошла ссора, в результате которой подозреваемый избил своего отца руками и ногами. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте до прибытия медиков, которые передали информацию правоохранителям.В ходе проверки было установлено, что к преступлению может быть причастен сын, с которым проживал погибший. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе опроса мужчина, ранее уже судимый за нанесение побоев, отрицал причастность к нанесению травм, но под тяжестью предъявленных улик и доказательств признался в содеянном.В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ведется следствие.