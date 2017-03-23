30-летний тольяттинец до смерти избил своего отца
Страшный инцидент произошел в квартире жилого дома на Приморском бульваре в Автозаводском районе.
По версии полицейских, во время распития алкогольных напитков между родственниками произошла ссора, в результате которой подозреваемый избил своего отца руками и ногами. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте до прибытия медиков, которые передали информацию правоохранителям.
В ходе проверки было установлено, что к преступлению может быть причастен сын, с которым проживал погибший. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе опроса мужчина, ранее уже судимый за нанесение побоев, отрицал причастность к нанесению травм, но под тяжестью предъявленных улик и доказательств признался в содеянном.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ведется следствие.
По версии полицейских, во время распития алкогольных напитков между родственниками произошла ссора, в результате которой подозреваемый избил своего отца руками и ногами. От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте до прибытия медиков, которые передали информацию правоохранителям.
В ходе проверки было установлено, что к преступлению может быть причастен сын, с которым проживал погибший. Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе опроса мужчина, ранее уже судимый за нанесение побоев, отрицал причастность к нанесению травм, но под тяжестью предъявленных улик и доказательств признался в содеянном.
В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ведется следствие.
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