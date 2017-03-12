28-летний сызранец угнал «восьмёрку» и застрял в сугробе
С сообщением о краже авто в полицию обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что «восьмерка» была припаркована на ночь около многоквартирного дома на улице Интернациональной.
Полицейские опросили потерпевшего и жильцов соседних домов. Угнанное авто с повреждённым замком на водительской двери вскоре было найдено около одного из домов, расположенных на улице Герцена.
В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 28-летний житель Сызрани. По версии следствия, злоумышленник планировал разобрать машину на запчасти и продать их, но въехал в сугроб и застрял. Тогда подозреваемый решил бросить машину, прихватив с собой аккмуляторную батарею и магнитолу для продажи.
В настоящее время украденное изъято и в скором времени будет возвращено владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.
Полицейские опросили потерпевшего и жильцов соседних домов. Угнанное авто с повреждённым замком на водительской двери вскоре было найдено около одного из домов, расположенных на улице Герцена.
В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 28-летний житель Сызрани. По версии следствия, злоумышленник планировал разобрать машину на запчасти и продать их, но въехал в сугроб и застрял. Тогда подозреваемый решил бросить машину, прихватив с собой аккмуляторную батарею и магнитолу для продажи.
В настоящее время украденное изъято и в скором времени будет возвращено владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.
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