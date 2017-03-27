17-летний школьник украл из супермаркета коробку конфет

О случившемся в полицию сообщила 30-летняя женщина, работающая в этом магазине администратором. По ее словам, один из посетителей супермаркета похитил со стеллажа коробку конфет, после чего убежал.Вскоре полицейские задержали предполагаемого вора - 17-летнего местного жителя. Выяснилось, что парень учится в школе и ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции выясняют мотивы преступления и проверяют подростка на причастность к иным противоправным деяниям.