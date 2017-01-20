52-летний самарец угрожал своей сожительнице физической расправой

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, во время ссоры 52-летний мужчина с ножом в руках пригрозил потерпевшей убить ее. Испугавшись за свою жизнь, женщина обратилась в полицию.В ходе работы на месте происшествия полицейские собрали доказательства, подтверждающие слова заявительницы. В настоящее время по факту угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали случившегося, ведется следствие.