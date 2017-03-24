25-летний самарец избил знакомого кухонной разделочной доской

Он случился в коридоре коммунальной квартиры в доме на улице Стадионной. Словесная перепалка переросла в драку. Соседям по общежитию пришлось вмешаться и пригрозить вызовом полиции. Драка на время прекратилась, но, уходя, один из участников ссоры высказал в адрес своего оппонента угрозы убийством и пообещал вернуться для решения возникших разногласий.Через некоторое время между мужчинами снова возник конфликт. По данным сотрудников полиции, 25-летний самарец схватил кухонную разделочную доску и избил ею своего оппонента. Свидетели произошедшего сообщили о случившемся в полицию.Приехавшие полицейские опросили жильцов и изъяли предполагаемое орудие преступления. Позже была получена справка от сотрудников медучреждения, что 26-летнему пострадавшему в результате инцидента был причинен легкий вред здоровью.В настоящее время в отношении 25-летнего мужчины возбуждены уголовные дела: одно из них по факту угрозы убийством, второе – по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. По данным правоохранителей, предполагаемый злоумышленник не имеет постоянного заработка и ранее к уголовной ответственности не привлекался.