44-летний самарец до смерти избил престарелого отца

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, в момент конфликта мужчины распивали алкогольные напитки. В результате 44-летний сын причинил множественные травмы головы и тела 78 отцу. Они оказались для последнего смертельными.По данным полицейских, подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за тяжкое преступление. В настоящее время по факту умышленного причинения вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все детали произошедшего.