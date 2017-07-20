13-летний парень разрисовал «четверку» соседа аэрозольной краской

Инцидент произошел на улице Сабирзянова в Отрадном.



По данным регионального ГУ МВД, экипаж Росгвардии остановил подростка, который ночью был без сопровождения взрослых. При этом патрульные увидели стоявшую поблизости «четверку», разрисованную краской из аэрозольного баллончика. При этом руки 13-летнего юноши были испачканы свежей краской.



Сотрудники вневедомственной охраны вызвали полицейских. Оказалось, что машина принадлежит 44-летнему соседу подростка. Мальчик разрисовал краской заднее стекло авто, а также задние фонари и госномер.



На родителей юноши составили административный протокол по факту неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.