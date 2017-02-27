19-летний парень пытался украсть 16 плиток шоколада

По данным полиции, один из покупателей попытался открыто похитить со стеллажа 16 плиток шоколада. Однако работники магазина это заметили и нажали "тревожную" кнопку.Спустя несколько минут подоспел экипаж регионального Управления Росгвардии, который задержал подозреваемого и передал его сотрудникам полиции.Выяснилось, что предполагаемый 19-летний злоумышленник нигде не работает и ранее уже был судим за причастность к незаконному обороту наркотиков.Накануне по факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.