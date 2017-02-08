22-летний парень подозревается в организации двух игорных клубов

Из клубов полицейские изъяли игровые терминалы с доступом в Интернет. По версии сотрудников полиции, нелегальную деятельность организовал 22-летний житель Красноярского района.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по фактам незаконной организации и проведения азартных игр, решается вопрос об объединении их в одно производство. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.