17-летний парень на пять лет осужден за то, что уговорил подруг попробовать наркотики

Суд установил, что в лесу в районе села Староганькино юноша уговорил двух ровесниц попробовать наркотик. Он изготовил его заранее. Девушек он уверил в безопасности и отсутствии вредных последствий от его употребления.Суд признал 17-летнего парня виновным в склонении к употреблению наркотических средств в отношении двух несовершеннолетних лиц. Молодого человека приговорили к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.