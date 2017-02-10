34-летний мужчина, изнасиловавший школьницу на Запорожской, сядет на 11 лет

По версии следствия, в этот день обвиняемый, находясь около заброшенного дома по улице Запорожской в Советском районе, напал на 17-летнюю девушку, ударив ее твердым тупым предметом по голове. После этого он завел пострадавшую в дом, где совершил изнасилование, а затем похитил ее мобильный телефон и скрылся.Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступление было раскрыто в течение первых дней с момента его совершения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.