35-летнему охраннику «Газпрома» не удалось оспорить срок, полученный за мошенничество с соцвыплатами

В июне 2014 года обвиняемый предоставил в администрацию Красноармейского района пакет документов, свидетельствующий о том, что он работает в крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Красноармейское. При этом мужчина скрыл тот факт, что основным местом его работы с декабря 2009 года являлся областной отдел охраны Самарского отряда охраны ПАО «Газпром», в котором он числился в качестве старшего охранника. На основании предоставленных сведений обвиняемый неправомерно получил социальную выплату в размере 1, 2 млн рублей.15 февраля этого года по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. 18 сентября решением Красноармейского районного суда мужчина был признан виновны. Ему было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 5 декабря по результатам рассмотрения Самарским областным судом апелляционной жалобы со стороны обвиняемого приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Самарской области.