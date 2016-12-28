24-летнего самарца, распространявшего ложные сообщения о терактах, отправили в колонию

Ряд анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на территории Самары поступил 28 и 31 июля этого года с электронного почтового ящика молодого человека на официальный сайт ФСБ России.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 24-летний самарец был задержан. Установлено, что в момент подготовки сообщений он находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в текущем году он уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного преступления.



12 мая нынешнего года преступник был приговорен к 180 часам обязательных работ.11 августа в ходе проведенного обследования жилища молодого человека был изъят компьютер, использовавшийся для подготовки сообщений на сайт ФСБ России, а также 0,27 грамма «спайса».



В октябре текущего года в отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде ареста.16 декабря решением Самарского районного суда он был признан виновным в распространении заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также незаконного хранения наркотических средств и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в силу со вчерашнего дня.