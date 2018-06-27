28 июня вход на самарский стадион откроется в 15:00
В четверг на «Самара Арене» сыграют сборные Колумбии и Сенегала. На матче ожидается около 20 тысяч болельщиков-колумбийцев.
Вход для зрителей откроют 28 июня в 15:00. Перед матчем гостей будут развлекать аниматоры, подготовлена спортивная и музыкальная программы. Будут работать точки продаж еды и напитков, а также официальные магазины сувенирной продукции FIFA.
Около GATE 3 все желающие смогут сделать фото на память с официальным талисманом ЧМ-2018 – Забивакой. Там же установлены робот-вратарь и зона для текбола – игры за специальным столом, представляющая собой гибрид маленького тенниса и футбола. Также болельщики могут поиграть в настольный футбол. У входных ворот будут работать точки аквагримма, где каждому желающему нанесут рисунок футбольной тематики. Все развлечения бесплатные. Около GATE 1 расположен выставочный стенд Самары.
Напомним, для входа на стадион «Самара Арена» обязательно иметь билет и Паспорт болельщика (FAN ID). Билет обязательно должен быть распечатан в билетном центре, его нельзя получить на стадионе в день проведения матча.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и трамвайный маршрут S5 начнут курсировать до «Самара Арены» с 14:00. Проезд в них в день матча бесплатный.
Вход для зрителей откроют 28 июня в 15:00. Перед матчем гостей будут развлекать аниматоры, подготовлена спортивная и музыкальная программы. Будут работать точки продаж еды и напитков, а также официальные магазины сувенирной продукции FIFA.
Около GATE 3 все желающие смогут сделать фото на память с официальным талисманом ЧМ-2018 – Забивакой. Там же установлены робот-вратарь и зона для текбола – игры за специальным столом, представляющая собой гибрид маленького тенниса и футбола. Также болельщики могут поиграть в настольный футбол. У входных ворот будут работать точки аквагримма, где каждому желающему нанесут рисунок футбольной тематики. Все развлечения бесплатные. Около GATE 1 расположен выставочный стенд Самары.
Напомним, для входа на стадион «Самара Арена» обязательно иметь билет и Паспорт болельщика (FAN ID). Билет обязательно должен быть распечатан в билетном центре, его нельзя получить на стадионе в день проведения матча.
Шаттлы S1, S1k, S2, S2к S3, S4, S7, S9 и трамвайный маршрут S5 начнут курсировать до «Самара Арены» с 14:00. Проезд в них в день матча бесплатный.
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