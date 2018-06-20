21 июня изменится схема перекрытия дорог в Самаре

В четверг, 21 июня, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч Дания – Австралия, который также будут транслировать на площади Куйбышева.Зона ограничения движения и запрета стоянки расширится от Пионерской до улицы Маяковского, от улицы Горького и Волжского проспекта до улицы Садовой и по улице Красноармейской до ТЦ «Гудок». Улицы Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), Красноармейская (от ул. Максима Горького до ТЦ «Гудок») и Молодогвардейская (от ул. Л.Толстого до ул. Маяковского) станут пешеходными. Ул. Л. Толстого будет открыта для движения, но по ней введут ограничения на остановку и стоянку транспорта.На территории привокзальной площади и прилегающих улицах остановка и стоянка транспорта также будет запрещена, движение общественного транспорта будет выполняться по специально выделенным полосам.Общественный транспорт в день проведения матча будет работать до 2 часов ночи.